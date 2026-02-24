Армія РФ атакувала Запоріжжя безпілотниками, п’ятеро постраждалих. Фото:

https://racurs.ua/ua/n212237-rosiyski-drony-atakuvaly-zaporijjya-p-yatero-poranenyh.html

Ракурс

Армія Росії атакувала Запоріжжя ударними безпілотниками.

У ніч на 24 лютого загарбники здійснили обстріл обласного центру. На одній локації відбулося влучання по відкритій місцевості неподалік від житлових масивів. Там пошкоджено п’ять п’ятиповерхівок та автомобілі, які були припарковані у дворі. Про це Запорізька обласна військова адміністрація та Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Telegram.

А за іншою адресою було зафіксоване влучання у виробничу будівлю поруч із дев’ятиповерховим житловим будинком. Виникла пожежа на площі 200 кв. м. Також пошкоджено розташовані поблизу будинки.

Наразі відомо про п’ятьох постраждалих, серед них — дитина.

Також загарбники атакували КАБами Комишуваху Запорізького району. Руйнування зафіксували на території сільгосппідприємства, там виникла пожежа. Поранення дістав 87-річний чоловік.

А в Оріхові внаслідок удару безпілотника по приватній забудові загинув 71-річний чоловік.

Нагадаємо, в Харківській області російська армія завдала авіаційного удару по селу Новоосинове Куп’янського району. Внаслідок атаки загинули двоє людей, а постраждали троє. Серед поранених є діти.