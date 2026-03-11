Армія РФ скинула КАБ на багатоповерхівку в Запоріжжі. Фото:

Армія Російської Федерації завдала нових ударів по Запоріжжю.

У середу, 11 березня, окупанти атакували місто керованими авіаційними бомбами. Попередньо, внаслідок ворожої атаки є влучання у багатоповерховий житловий будинок. Наразі відомо про трьох постраждалих. Вибухова хвиля пошкодила будинки поруч із місцем удару. На місці події працюють всі служби. Про це голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив у Telegram.

Перед цим в обласній військовій адміністрації заявляли про удари росіян по інфраструктурі міста.

Повітряні сили Збройних сил України попереджали про роботу ворожою тактичної авіації, яка пускала керовані авіаційні бомби на Запоріжжя. Моніторингові пабліки інформували, що обстріл обласного центру коригували російські розвідувальні дрони.

Нагадаємо, 11 березня російський безпілотник влучив у маршрутку в Дніпровському районі міста. Наразі відомо про 20 поранених осіб. Багато постраждалих мають важкі травми. Госпіталізували шістьох жінок та трьох чоловіків. У тяжкому стані перебуває одна особа.