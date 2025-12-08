Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия российского обстрела Запорожья 8 декабря, фото: ГСЧС
Рашисты обстреляли Запорожье и Вольнянск — 15 раненых (ФОТО)https://racurs.ua/n210744-rashisty-obstrelyali-zaporoje-i-volnyansk-15-ranenyh-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 8 грудня, вдень завдали ударів по Вільнянську та промисловій інфраструктурі Запоріжжя.
Наразі відомо вже про 15 поранених. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Люди з осколковими пораненнями, переломами, вибуховими травмами доставлені у лікарні міста, — розповів він. — Чотири людини у тяжкому стані, шість — у стані середньої тяжкості. Їм надається уся необхідна допомога.
Прес-служба ДСНС повідомляє, що на одному з підприємств Запоріжжя з-під завалів рятувальники деблокували одну людину та передали працівникам «швидкої». Також пошкоджена цивільна структура.
У Запорізькому районі внаслідок російського обстрілу пошкоджені 15 житлових будинків.
Читайте также