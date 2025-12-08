Российские обстрелы уничтожили железнодорожную станцию ​​в Фастове, фото: ГСЧС

У місті Фастові на Київщині демонтують залізничний вокзал, знищений російським обстрілом в ніч на 6 грудня.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив мер міста Михайло Нетяжук.

За результатами засідання штабу ліквідації наслідків ворожої атаки під головуванням керівника «Укрзалізниці» Олександра Перцовського ухвалено рішення про повний демонтаж пошкодженої конструкції та будівництво нового вокзалу у Фастові, — розповів він.

За словами мера, проект нового вокзалу пройде процедуру публічних обговорень — до роботи над ним обов’язково будуть долучені мешканці громади.

Нетяжук повідомив, що станція Фастів відновлює роботу після російського обстрілу.