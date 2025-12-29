Россия заявила, что Украина якобы атаковала государственную резиденцию Владимира Путина. Фото:

Україна начебто атакувала резиденцію президента РФ Володимира Путіна.

У ніч на 29 грудня Збройні сили України «намагалися атакувати державну резиденцію Путіна у Новгородській області». Для цього нальоту був застосований 91 безпілотник. Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, пише ТАСС.

Дипломат розповів, що вже визначені об'єкти, по яких Росія ударить у відповідь, та час цієї атаки.

Також російський міністр наголосив, що Москва не має наміру після цього виходити із мирного процесу, але «перегляне переговорну позицію».

Тим часом OSINT-паблік Exilenova+ в Telegram поінформував, що минулої ночі в тих районах, про які говорив Лавров, не фіксувалося жодного дрона. Це може означати, що ворог буде мститися за вигадані історії терористичними ударами по українських містах.

У Центрі протидії дезінформації наголосили, що такими заявами Лаврова Кремль намагається замаскувати терор під «відповідь». Росія із самого початку планувала бити по українській інфраструктурі протягом всієї зими. Зараз же Лавров банально маскує бажання продовжувати удари «атакою на резиденцію Путіна», і цим ніби намагається виправдати перед США подальші терористичні удари по Україні. Але ж першочергові плани росіян і так відомі, ця спроба замаскувати терор під «відповідь» — невдала, — зазначили в ЦПД.

Український президент Володимир Зеленський у розмові з журналістами вже спростував заяву Лаврова про нібито дронову атаку України на резиденцію Путіна. На його думку, таким чином Москва намагається завадити переговорному процесу, а також готує ґрунт для удару по урядових будівлях у Києві.

Зараз росіяни придумали очевидно фейкову історію про начебто якийсь удар по якійсь резиденції російського диктатора, щоб у них було виправдання для продовження ударів по Україні, зокрема для ударів по Києву, а також для відмови йти на необхідні кроки для завершення війни. Типова брехлива тактика росіян. Які тим більше вже били по Києву, зокрема по будівлі Кабінету міністрів України, — написав він у Telegram.

Нагадаємо, влітку ЗМІ інформували, що резиденцію російського диктатора Володимира Путіна на Валдаї в Новгородській області РФ зараз прикривають 12 позицій протиповітряної оборони. Переважно там розміщені зенітні ракетно-гарматні комплекси «Панцир-С1». Військові встановили ці системи ППО на вежах.

