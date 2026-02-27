Россияне атаковали здание агрофирмы. Фото: ОВА

Армія Російської Федерації завдала нових ударів по Сумщині.

У п’ятницю, 27 лютого, загарбники атакували аграрне підприємство на Шосткинщині. Ворожі безпілотники фактично знищили будівлю агрофірми в Ямпільській громаді в той час, коли люди були на роботі. Про це голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомив у Telegram.

Внаслідок обстрілу загинули дві працівниці агропідприємства — жінки 72 та 67 років. Їхні тіла дістали з-під завалів.

Важкі поранення дістала ще одна 60-річна працівниця. Постраждалу госпіталізували, медики надають їй необхідну допомогу.

