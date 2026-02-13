Ракурсhttps://racurs.ua/
Вражеский БпЛА убил женщину и ранил мужчину в Конотопе
Армія Росії 13 лютого вчергове атакувала Сумську область.
У Конотопській громаді внаслідок атаки російського БпЛА загинула жінка, яка отримала травми, несумісні з життям. Попередньо, жертві близько 40 років. Її особу встановлюють правоохоронці. Про це голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомив у Telegram.
Також відомо про одного постраждалого. На щастя, він не в тяжкому стані. Пораненому вже надають необхідну допомогу.
Ворожа атака призвела до пошкодження житлових будинків та будівлі освітнього закладу. Наразі уточнюються обсяги руйнувань, а на місці обстрілів працюють відповідні служби.
Нагадаємо, 13 лютого російська армія двома ударними безпілотниками атакувала лікарню у Сумах, де лікуються діти. Маленькі пацієнти та медичний персонал перебували в укритті й не постраждали. Внаслідок обстрілу були пошкоджені десятки вікон у будівлі лікарні.