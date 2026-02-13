Российский дрон ударил по Конотопу. Фото:

https://racurs.ua/n212060-vrajeskiy-bpla-ubil-jenschinu-i-ranil-mujchinu-v-konotope.html

Ракурс

Армія Росії 13 лютого вчергове атакувала Сумську область.

У Конотопській громаді внаслідок атаки російського БпЛА загинула жінка, яка отримала травми, несумісні з життям. Попередньо, жертві близько 40 років. Її особу встановлюють правоохоронці. Про це голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомив у Telegram.

Також відомо про одного постраждалого. На щастя, він не в тяжкому стані. Пораненому вже надають необхідну допомогу.

Ворожа атака призвела до пошкодження житлових будинків та будівлі освітнього закладу. Наразі уточнюються обсяги руйнувань, а на місці обстрілів працюють відповідні служби.

Нагадаємо, 13 лютого російська армія двома ударними безпілотниками атакувала лікарню у Сумах, де лікуються діти. Маленькі пацієнти та медичний персонал перебували в укритті й не постраждали. Внаслідок обстрілу були пошкоджені десятки вікон у будівлі лікарні.