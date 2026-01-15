Новости
Армия РФ сбросила КАБ в центре Белополья Сумской области, есть погибший и раненые. Фото:

Армия РФ сбросила КАБ в центре Белополья Сумской области — есть погибший и раненые

15 янв 2026, 12:56
Російські окупанти продовжують бомбити Сумську область.

У четвер вранці, 15 січня, ворог скинув керовану авіаційну бомбу на центр міста Білопілля. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще є пораненні. Про це прокуратура Сумщини повідомила у Telegram.

Росіяни вбили 35-річного місцевого житель, ще четверо осіб дістали поранення. Також там пошкоджена будівлю навчального закладу, магазин і транспортні засоби.

Співробітники прокуратури відкрили кримінальне провадження за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людини — ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, російські безпілотники прицільно атакували житловий будинок у Путивльській громаді Сумської області. Постраждала родина, яка проживала в оселі — четверо неповнолітніх дітей зазнали гострої реакції на стрес та отримали незначні тілесні ушкодження.

Источник: Ракурс


