Ракурсhttps://racurs.ua/
Армія РФ скинула КАБ у центрі Білопілля на Сумщині, є загиблий і поранені. Фото:
Армія РФ скинула КАБ у центрі Білопілля на Сумщині — є загиблий і пораненіhttps://racurs.ua/ua/n211474-armiya-rf-skynula-kab-u-centri-bilopillya-na-sumschyni-ie-zagyblyy-i-poraneni.htmlРакурс
Російські окупанти продовжують бомбити Сумську область.
У четвер вранці, 15 січня, ворог скинув керовану авіаційну бомбу на центр міста Білопілля. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще є пораненні. Про це прокуратура Сумщини повідомила у Telegram.
Росіяни вбили 35-річного місцевого житель, ще четверо осіб дістали поранення. Також там пошкоджена будівлю навчального закладу, магазин і транспортні засоби.
Співробітники прокуратури відкрили кримінальне провадження за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людини — ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, російські безпілотники прицільно атакували житловий будинок у Путивльській громаді Сумської області. Постраждала родина, яка проживала в оселі — четверо неповнолітніх дітей зазнали гострої реакції на стрес та отримали незначні тілесні ушкодження.