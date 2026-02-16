Російська армія завдала нових ударів по Сумській області. Фото: НПУ

Ракурс

Російська армія завдала нових ударів по Сумській області.

У неділю, 15 лютого, окупанти обстріляли 33 населені пункти регіону. У Сумській, Великописарівській та Чернеччинській громадах поранено трьох людей, пошкоджено житлові будинки, медичні заклади та автомобілі. Також у низці інших громад зафіксовано пошкодження інфраструктури та приватної власності. Про це Національна поліція повідомила у Telegram.

Також вчора ввечері загарбницька армія атакувала об'єкт інфраструктури у Конотоп. Міський голова Артем Семеніхін у Telegram поінформував, що у населеному пункті після цього зникло світло. Інших деталей він не розкрив, але зазначив, що обійшлося без постраждалих, а саме місто переходить на генератори.

Голова Сумської ОВА Олег Григоров поінформував, що внаслідок російського ракетного удару Попівській громаді Конотопського району були пошкоджені приватні житлові будинки, але обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, 13 лютого в Конотопській громаді внаслідок атаки російського БпЛА загинула жінка, яка отримала травми, несумісні з життям. Попередньо, жертві близько 40 років. Також була травмована ще одна особа.