Россияне сбросили КАБы на жилищный сектор в Сумской области. Фото: ГСЧС

Російська армія завдала нових ударів по мирних населених пунктах Сумщини.

У п’ятницю, 13 березня, загарбники скинули керовані авіаційні бомби на житловий сектор Глухівської громади.

Внаслідок атаки постраждали троє місцевих жителів. Госпіталізувати довелося 31-річну жінку та 45-річного чоловіка. Також 43-річна жінка, якій надали медичну допомогу на місці. Вона відмовилася від госпіталізації. Про це голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомив у Telegram.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій поінформували, що внаслідок ворожої атаки в населеному пункті пошкоджено понад 10 приватних домоволодінь та транспортні засоби. Рятувальники обстежили територію і не знайшли людей під завалами.

Нагадаємо, вранці 13 березня села Нова Олександрівка Куп’янського району на Харківщині російські війська завдали ракетного удару «Іскандером». У цей час поблизу перебував рейсовий автобус. Внаслідок обстрілу загинули водій автобуса та двоє пасажирів, а ще четверо осіб дістали поранення.