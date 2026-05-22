Российская армия обстреляла мирные населенные пункты Сумщины. Фото: НПУ

Російська армія минулу добу обстрілювала мирні населені пункти Сумщини.

На території Сумської області напередодні під ворожим вогнем перебували 36 населених пунктів. Загарбники застосовували КАБи, ударні безпілотники, FPV-дрони, артилерію та міномети. Внаслідок ворожих обстрілів постраждали 11 осіб, серед поранених — дитина. Про це Національна поліція України 22 травня повідомила у Telegram.

У Сумах внаслідок ворожої атаки постраждали шестеро людей: 13-річний хлопець, чоловіки віком 49, 70, 73 роки та жінки віком 72 і 81 рік.

У Ворожбянській громада російський ударний БпЛА травмував 71-річного чоловіка та жінок віком 65 і 67 років. А у Зноб-Новгородській громаді внаслідок дронових атак постраждали чоловіки віком 35 і 42 роки.

За кожним фактом обстрілу правоохоронці відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (воєнний злочин) Кримінального кодексу України. Правоохоронці задокументували наслідки атак, зафіксували руйнування та зібрали докази агресії.

Нагадаємо, 21 травня армія Російської Федерації атакувала Дружківку Донецької області. Окупанти скинули на місто три авіабомби «ФАБ-250» з УМПК. Внаслідок влучань загинули троє чоловіків 33, 59 і 62 років. Ще четверо чоловіків отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.