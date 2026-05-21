Армія РФ обстріляла Суми.

Армія Російської Федерації 21 травня обстріляли Суми.

Орієнтовно з 9.50 до 10.30 окупанти обстріляли Сумську громаду із застосуванням далекобійного артилерійського озброєння. Ворожі снаряди влучили за п’ятьма адресами у Ковпаківському районі міста. Зафіксовані пошкодження різних об'єктів у житловому секторі й промисловій зоні. Про це голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомив у Telegram.

Внаслідок обстрілу постраждали шестеро містян. Трьох осіб госпіталізували, серед них 13-річний хлопчик. У дитини діагностували гостру реакцію на стрес. А 70-річний чоловік перебуває у стані середньої тяжкості.

Необхідну медичну допомогу надали всім постраждалим. На місці обстрілів продовжують ліквідовувати наслідки атаки.

Нагадаємо, 21 травня у Харківській області російські загарбники атакували FPV-дроном вантажівку під час руху. Внаслідок влучання цивільний автомобіль перекинувся та загорівся, а 40-річний водій загинув. Рятувальники ліквідували пожежу, яка спалахнула на місці обстрілу.