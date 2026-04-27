Последствия бомбардировки. Фото: ОВА

Армія Російської Федерації завдала нових ударів по Сумській області.

У понеділок вдень, 27 квітня, загарбники здійснили авіаудар по Ямпільській громаді. Ворог спрямував по центральній частині громади чотири керовані авіабомби. Били окупанти прицільно по цивільній інфраструктурі. Про це голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомив у Telegram.

Люди перебували на вулиці поблизу місця влучання. Однак троє осіб звернулися до медиків після російського бомбардування. Постраждалим надали допомогу, їхні ушкодження не важкі.

Внаслідок ворожих ударів значно пошкоджено дитячий садок. Діти не відвідують цей заклад, бо навчання відбувається дистанційно. Працівників на момент обстрілу в дитсадку не було. Наразі триває ліквідація наслідків.

Нагадаємо, 27 квітня російські окупанти атакували безпілотниками місто Корюківка в Чернігівській області. На трьох локаціях влучили 18 ворожих безпілотників. Ворог поцілив по об'єкту критичної інфраструктури та двої підприємствах, але пошкоджено пошкоджень зазнали й будівлі, що розташовані поруч. Постраждали двоє осіб.