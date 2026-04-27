Наслідки російських удару у Корюківці, фото: Павло Мірошниченко

Російські БпЛА атакували критичну інфраструктуру у Корюківщі на Чернігівщині — є знеструмлення (ФОТО)

27 кві 2026, 10:03
Російські загарбники сьогодні, 27 квітня, з 4.30 до 5.10 атакували безпілотниками місто Корюківка на Чернігівщині.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник районної військової адміністрації Павло Мірошниченко.

Відбулося влучання попередньо 18-ти БпЛА по трьох локаціях. Це об'єкт критичної інфраструктури та два підприємства. Пошкоджень зазнали будівлі, що поруч, — зазначив він.

Наразі відомо про двох постраждалих людей:

  • 42-річного працівника одного з підприємств;
  • 81-річного чоловіка.

Інформація про постраждалих уточнюється.

На місцях прильотів тривають пожежі. До ліквідації наслідків обстрілів задіяні всі служби, — додав Мірошниченко.

Прес-служба АТ «Чернігівобленерго» повідомляє, що внаслідок атаки ворога пошкоджено енергооб'єкт у Корюківському районі — знеструмлено 4,5 тис. абонентів.

Джерело: Ракурс


