Наслідки російських удару у Корюківці, фото: Павло Мірошниченко

Російські загарбники сьогодні, 27 квітня, з 4.30 до 5.10 атакували безпілотниками місто Корюківка на Чернігівщині.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник районної військової адміністрації Павло Мірошниченко.

Відбулося влучання попередньо 18-ти БпЛА по трьох локаціях. Це об'єкт критичної інфраструктури та два підприємства. Пошкоджень зазнали будівлі, що поруч, — зазначив він.

Наразі відомо про двох постраждалих людей:

42-річного працівника одного з підприємств;

81-річного чоловіка.

Інформація про постраждалих уточнюється.

На місцях прильотів тривають пожежі. До ліквідації наслідків обстрілів задіяні всі служби, — додав Мірошниченко.

Прес-служба АТ «Чернігівобленерго» повідомляє, що внаслідок атаки ворога пошкоджено енергооб'єкт у Корюківському районі — знеструмлено 4,5 тис. абонентів.