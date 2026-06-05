Володимир Зеленський, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n214269-rosiyska-storona-znovu-obyraie-viynu-zelenskyy-pro-vidpovid-putina.html

Ракурс

Відповідь російського диктатора Володимира Путіна на відкритий лист президента України свідчить, що Росія знов обирає війну.

Про це Володимир Зеленський заявив сьогодні, 5 червня, у своєму вечірньому відеозверненні.

На жаль, російська сторона знову обирає війну — всі почули сьогоднішню відповідь. Слабка відповідь. Він просто не хоче закінчувати війну, — наголосив Зеленський.

На думку Зеленського, багатьох у світі ця відповідь Путіна розчарувала:

Не хоче він нічого змінювати й не хоче визнати, що його війна подобається тільки йому й тим, хто тягне з нього гроші, — вони всі сьогодні були дуже усміхнені.

Значить, грошей у Росії має стати менше, а тиску на Росію — більше. Я дякую всім, хто допомагає нам! Я дякую всім, хто з Україною, хто хоче реального миру, — додав він.

Зеленський також повідомив, що провів розмову з дипломатичною командою. Готується низка зустрічей з європейськими та американськими партнерами.

Зеленський вчора, 4 червня, написав відкритого листа Путіну, у якому запропонував особисту зустріч для завершення війни. У листі Зеленський зазначив, що така зустріч може відбутися у третіх країнах, які традиційно виступають майданчиками для міжнародних переговорів, зокрема у Швейцарії, Туреччині або державах Арабського світу. Водночас Зеленський наголосив, що не розглядає можливості проведення перемовин у Москві чи Києві.

Путін, виступаючи сьогодні на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, заявив, що «не бачить сенсу зустрічатися із Зеленським».