Зеленський затвердив 40-денну операцію впливу на Росію заради спонукання до закінчення війни

Володимир Зеленський (ліворуч), фото: t.me/V_Zelenskiy_official

https://racurs.ua/ua/n214653-zelenskyy-zatverdyv-40-dennu-operaciu-vplyvu-na-rosiu-zarady-sponukannya-do-zakinchennya-viyny.html

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Володимир Зеленський, президент України, затвердив СБУ 40-денну операцію впливу на державу-агресора заради спонукання до закінчення війни.

Про це Зеленський повідомив сьогодні, 25 червня, у своєму Telegram-каналі за результатами доповіді генерал-майора Євгенія Хмари щодо плану українських «далекобійних санкцій», «санкцій середньої дальності» та результатів роботи Центру спецоперацій «Альфа» на фронті.

Важливо, що СБУ вже кілька місяців поспіль демонструє найбільш високі показники захисту позицій України на фронті завдяки застосуванню дронів різних типів. ЦСО «Альфа» є лідером за результатами уражень особового складу й техніки сил окупанта, — наголосив Зеленський.