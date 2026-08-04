Росія активно застосовує «медові пастки» для вбивств українських військових. Фото:

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Росія активно застосовує «медові пастки» для вбивств українських військових.

«Медова пастка» — це прийом російських спецслужб, який передбачає замахи на бійців ЗСУ під виглядом побачень із жінками. За останні сім місяців СБУ запобігла понад 50 спробам ліквідації українських військових у такий спосіб. Однак ворог продовжує застосовувати цю тактику. Про це 4 серпня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Зазначається, що ворог переважно використовує сайти знайомств і тематичні чати в месенджерах. Окупанти створюють фейкові акаунти та втираються в довіру до українських бійців.

Ворог намагається створити ілюзію романтичних стосунків, після чого заманює українських воїнів на зустрічі в заздалегідь підготовлених місцях, де й здійснюються замахи, — зазначили в СБУ.

Найчастіше росіяни використовують саморобні вибухові пристрої, а також смертельні отрути, синтезовані з наркотичних, психотропних та інших хімічних речовин.

Також були випадки, коли окупанти заманювали українських воїнів до промислової зони під приводом побачення з дівчиною із сайту знайомств. Однак замість неї на місце прибув кілер у балаклаві, який напав на військового зі спини та завдав ножових поранень. Нападника згодом затримали.

Нагадаємо, оперативники Служби безпеки України затримали двох жінок, які готували замах на військового ЗСУ в центрі Києва. Вони планували підірвати українського військовослужбовця у його автомобілі, який знаходився біля пішохідної зони Майдану Незалежності.