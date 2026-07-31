Агент російської ФСБ готував нові удари Росії по київських ТЕЦ. Фото: СБУ

https://racurs.ua/ua/n215351-rosiyskyy-agent-gotuvav-novi-udary-po-kyyivskyh-tec.html

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Агент російської ФСБ готував нові удари Росії по київських ТЕЦ.

Зрадник готував нову серію ракетно-дронових ударів по теплових електроцентралях та електропідстанціях, що живлять столичний регіон та Житомирську області. Також зловмисник шпигував за пунктами базування Сил оборони на півночі України. Про це Служба безпеки України 31 липня повідомила у Telegram.

З’ясувалося, що на окупантів працював працівник підприємства з обробки граніту на Житомирщині. Під виглядом робочих поїздок почав відстежувати наслідки попередніх атак ПФ на місцеві об'єкти енергетики в Київській та Житомирській областях.

Одночасно зловмисник фіксував місця найбільшого зосередження особового складу і техніки Сил оборони, а також пункти дислокації оперативних аеродромів та військових полігонів.

Російського агента затримали на його робочому місці. Спецслужба вжила комплексні заходи, щоб убезпечити об'єкти та локації, які розвідував зловмисника.

Затриманому вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, контррозвідка СБУ затримала на Донеччині двох зловмисників, які діяли порізно й коригували обстріли Краматорська та Лимана. На окупантів працювали водій комунальної автовишки та колишній працівник місцевої філії «Укрзалізниці».