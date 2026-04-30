Агент російського ГРУ наводив реактивні «Шахеди» по Дніпропетровщині. Фото: СБУ

Агента російської воєнної розвідки викрили в Дніпропетровській області.

Коригуванням повітряних ударів РФ займався завербований ворогом місцевий безробітний. Зловмисник наводив по захисниках прифронтового регіону російські реактивні БпЛА типу «Герань-3». Агент повинен був виявити позиції української артилерії, зокрема реактивних систем залпового вогню HIMARS, по яких ворог готував дронову атаку. Про це 30 квітня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Також агент погодився відстежувати для російського ГРУ маршрути руху бронетехніки українських військ у напрямку фронту. Для цього чоловік облаштував на даху свого будинку «спостережний пост», звідки стежить за колонами техніки.

Зловмисника затримали тоді, коли він вийшов за територію домоволодіння сфотографувати військову техніку ЗСУ з ближчої дистанції. Агенту вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Донецькій області схопили агента Головного розвідувального управління Генштабу Збройних сил РФ. На ворога працював учасник місцевого угруповання, яке займалося мародерством на місцях прильотів. В обмін на гроші агент погодився коригувати обстріли райцентру та підпалив український бронетранспортер.