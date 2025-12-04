Російська агентура допомагала окупантам атакувати оборонні рубежі Ізюму. Фото:

https://racurs.ua/ua/n210681-agenty-rf-dopomagaly-okupantam-atakuvaty-oboronni-rubeji-izumu-foto.html

Ракурс

Російська агентура допомагала окупантам атакувати оборонні рубежі Ізюму в Харківській області.

На ворога порізно працювали двоє жителів Ізюмського району, які діяли порізно. Водночас вони мали одного куратора з російської Федеральної служби безпеки. Про це 4 грудня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Один із агентів виявився 56-річний працівник місцевої газокомпресорної станції, який під виглядом робочих поїздок фіксував геолокації військових об'єктів та «зливав» їх росіянам. Також він відправляв ворогам текстові повідомлення з описом розташування основних трансформаторів ГКС. По цих об'єктах окупанти готували удари з повітря.

Другим агентом виявився 57-річний водій, який розвозив продукти харчування прифронтовим магазинам і одночасно відстежував координати опорних пунктів оборони ЗСУ. Зібрані дані він також відправляв представнику російських спецслужб.

Зловмисників вдалося викрити завчасно й задокументувати їхню розвідактивність. Обох агентів затримали на фінальному етапі спецоперації за місцем проживання. Їм вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану групою осіб) Кримінального кодексу України. Зрадникам загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Києві контррозвідка СБУ затримала агента російської ФСБ, який коригував масовані ракетно-дронові атаки росіян по столиці України. На ворога працював 36-річний працівник місцевої компанії, яка встановлює охоронно-пожежну сигналізацію на стратегічно важливих об'єктах України.