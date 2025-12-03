Ракурсhttps://racurs.ua/
Коригувальника російських ударів затримали у Києві, фото: СБУ
У Києві затримали агента ФСБ, який коригував ракетні удари по столиці (ФОТО)
У Києві контррозвідка СБК затримала агента російської ФСБ, який коригував масовані ракетно-дронові атаки рашистів по столиці України.
Про це сьогодні, 3 грудня, повідомив прес-центр СБУ.
Зазначається, що затриманий — 36-річний працівник місцевої компанії, яка встановлює охоронно-пожежну сигналізацію на стратегічно важливих об'єктах України.
За матеріалами справи:
- протягом осені цього року фігурант збирав для рашистів координати потенційних «цілей» для обстрілів міста;
- також під час робочих поїздок він відстежував наслідки ворожих «прильотів» по столичних енергооб'єктах, про що одразу «звітував» ФСБ для коригування повторних ударів;
- сподіваючись «обійти» українську ППО, ворог запитував у свого поплічника дані про орієнтовну дислокацію зенітно-ракетних комплексів та мобільних вогневих груп Сил оборони.
Співробітники СБУ викрили агента, задокументували його і затримали, — розповіли у спецслужбі.
Як встановило розслідування:
- фігурант потрапив до уваги ФСБ навесні цього року через його коментарі в Телеграм-каналах та «ВКонтакте», де він закликав до захоплення України";
- згодом чоловіка дистанційно завербували, визначили завдання та відпрацювали канали агентурного зв’язку: через анонімні чати у месенджері та в електронній пошті.
Під час обшуків у нього вилучено:
- смартфони;
- флеш-накопичувачі;
- вісім українських сім-карт, які він використовував для конспірації.
Затриманому повідомили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
- ч. 3 ст. 436−2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинені або повторно, або організованою групою, або з використанням засобів масової інформації);
- ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність України, вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або поєднані з розпалюванням національної чи релігійної ворожнечі).
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна, — додали в СБУ.