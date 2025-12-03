Новини
Коригувальника російських ударів затримали у Києві, фото: СБУ

У Києві затримали агента ФСБ, який коригував ракетні удари по столиці (ФОТО)

3 гру 2025, 12:21
У Києві контррозвідка СБК затримала агента російської ФСБ, який коригував масовані ракетно-дронові атаки рашистів по столиці України.

Про це сьогодні, 3 грудня, повідомив прес-центр СБУ.

Зазначається, що затриманий — 36-річний працівник місцевої компанії, яка встановлює охоронно-пожежну сигналізацію на стратегічно важливих об'єктах України.

За матеріалами справи:

  • протягом осені цього року фігурант збирав для рашистів координати потенційних «цілей» для обстрілів міста;
  • також під час робочих поїздок він відстежував наслідки ворожих «прильотів» по столичних енергооб'єктах, про що одразу «звітував» ФСБ для коригування повторних ударів;
  • сподіваючись «обійти» українську ППО, ворог запитував у свого поплічника дані про орієнтовну дислокацію зенітно-ракетних комплексів та мобільних вогневих груп Сил оборони.

Співробітники СБУ викрили агента, задокументували його і затримали, — розповіли у спецслужбі.

Як встановило розслідування:

  • фігурант потрапив до уваги ФСБ навесні цього року через його коментарі в Телеграм-каналах та «ВКонтакте», де він закликав до захоплення України";
  • згодом чоловіка дистанційно завербували, визначили завдання та відпрацювали канали агентурного зв’язку: через анонімні чати у месенджері та в електронній пошті.

Під час обшуків у нього вилучено:

  • смартфони;
  • флеш-накопичувачі;
  • вісім українських сім-карт, які він використовував для конспірації.

Затриманому повідомили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 3 ст. 436−2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинені або повторно, або організованою групою, або з використанням засобів масової інформації);
  • ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність України, вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або поєднані з розпалюванням національної чи релігійної ворожнечі).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна, — додали в СБУ.

Коригувальника російських ударів затримали у Києві, фото: СБУ

Джерело: Ракурс


