Російська окупаційна армія вночі 14 листопада масовано атакувала Київ та Київщину.

Наразі відомо про трьох загиблих осіб та 26 постраждалих у столиці. Медики госпіталізували дев’ятьох осіб, зокрема вагітну жінку. Іншим надали допомогу на місці. Про це міський голова Києва Віталій Кличко повідомив у Telegram.

За інформацією поліції, у Києві постраждало 30 багатоповерхових житлових будинків.

Державна служба з надзвичайних ситуацій поінформувала, що у Подільському районі було влучання в багатоповерхівку на рівні 15-го поверху, а в Дніпровському районі горіли дві квартири на першому поверсі п’ятиповерхівки. За іншою адресою вогнеборці ліквідували пожежу площі 30 кв. м й зафіксовано часткове руйнування на 19 та 21 поверхах будинку. Також горіли дерев’яні будинки спортивної бази на площі 200 кв. м.

У Дарницькому районі міста виникла невелика пожежа на території школи. А в Деснянському районі була пожежа на рівні сьомого поверху в багатоповерхівці. За іншою адресою виникла пожежа багатоповерхівки на рівні п’ятого-восьмого поверхів.

У Соломʼянському районі горів дах та пʼятий поверх житлового будинку. У Святошинському районі відбулося влучання в житловий будинок на рівні сьомого поверху. Також співробітники ДСНС ліквідували пожежу в 22-поверховому житловому будинку на рівні 19 поверху.

У Голосіївському районі впали уламки на території лікарні, а за іншою адресою була ліквідована пожежа в будівлі на площі 15 кв. м.

В Оболонському районі було влучання у дев’ятиповерховий житловий будинок, внаслідок чого виникло загоряння квартир з сьомого по дев’ятий поверхи на загальній площі близько 100 кв. м.

Також ударів ворога зазнала й Київська область. Як поінформував голова ОВА Микола Калашник, поранень зазнали шестеро людей — зокрема, семирічна дитина. Наслідки російської атаки фіксуються у п’яти районах області. Під ударом приватні будинки, складські та виробничі приміщення, цивільні автівки.

Нагадаємо, 13 листопада російська окупаційна армія вдарила безпілотником по території одного з підприємств у промисловому районі міста. Там виникла пожежа, а стовп диму було видно з різних куточків міста.