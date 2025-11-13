Росіяни завдали удару по промисловій зоні Сум. Фото: МВА

Російська окупаційна армія 13 листопада вдарила безпілотником по території одного з підприємств у промисловому районі міста.

Стовп диму, який місцеві мешканці побачили сьогодні вдень, був наслідком удару ворожого дрона. Унаслідок атаки загорілися матеріали на виробничій ділянці. Попередньо, обійшлося без постраждалих. Про це Сумська міській військова адміністрація поінформувала у Telegram.

Начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко у Telegram зазначив, що якість повітря та ступінь шкідливості надмірного задимлення, що сталися внаслідок влучання ворожого БпЛА, досліджують спеціалісти обласного центру контролю та профілактики хвороб.

На місці влучання працюють екстрені служби, а вогнеборці ліквідовують загоряння.

Місцева влада переконує, що підстав для паніки наразі немає. Попередньо відомо, є незначне перевищення одного з показників, аде загрози здоров’ю воно не несе. Попри це, жителям міста порадили зачинити вікна та обмежити перебування на відкритому повітрі.

Нагадаємо, минулої ночі внаслідок атаки ударних безпілотників по Одеській області виникла пожежа на об'єкті транспортної інфраструктури. Зокрема, внаслідок вибуху було зруйновано покрівлю ремонтного цеху залізниці, виникла пожежа.