Наслідки російської атаки на Одещині, фото: ДСНС

На Одещині атака «шахедів» спричинила пожежу на об'єкті транспортної інфраструктури (ФОТО)

13 лис 2025, 14:23
Російські загарбники здійснили чергову атаку ударними безпілотниками по Одещині.

Внаслідок влучань спалахнула пожежа на об'єкті транспортної інфраструктури. Про це сьогодні, 13 листопада, повідомила прес-служба ДСНС.

За попередньою інформацією загиблих та постраждалих немає, — зазначили у відомстві.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер у своєму Telegram-каналі повідомив, що внаслідок вибуху було зруйновано покрівлю ремонтного цеху залізниці, виникла пожежа.

Наслідки російської атаки на Одещині, фото: Одеська ОВА

