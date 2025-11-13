Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російської атаки на Одещині, фото: ДСНС
На Одещині атака «шахедів» спричинила пожежу на об'єкті транспортної інфраструктури (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n210273-na-odeschyni-ataka-shahediv-sprychynyla-pojeju-na-obiekti-transportnoyi-infrastruktury-foto.htmlРакурс
Російські загарбники здійснили чергову атаку ударними безпілотниками по Одещині.
Внаслідок влучань спалахнула пожежа на об'єкті транспортної інфраструктури. Про це сьогодні, 13 листопада, повідомила прес-служба ДСНС.
За попередньою інформацією загиблих та постраждалих немає, — зазначили у відомстві.
Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер у своєму Telegram-каналі повідомив, що внаслідок вибуху було зруйновано покрівлю ремонтного цеху залізниці, виникла пожежа.