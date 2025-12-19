Нічні обстріли призвели до знеструмлень десятків тисяч споживачів

Внаслідок нічних ударів по енергетичній інфраструктурі Одеського регіону станом на ранок сьогоднішнього дня, 19 грудня, без електропостачання залишаються понад 73 тис. споживачів. Тривають роботи з їх заживлення.

Також через атаки на енергетичні об'єкти Дніпропетровської області без світла перебувають понад 26 тисяч абонентів. Про це сьогодні вранці під час брифінгу розповів заступник міністра енергетики України Олександр В’язовченко, повідомляє прес-служба Міненерго.

Зазначається, що найскладнішою ситуація продовжує бути у прикордонних з Росією та прифронтових регіонах.

Ворог продовжує системні атаки на Донецьку, Запорізьку, Сумську, Харківську, Херсонську та Чернігівську області, де зафіксовано масштабні пошкодження генерації, мереж передачі та розподілу електроенергії, — зазначають в Міненерго.

Відновлювальні роботи тривають як на високовольтних підстанціях НЕК «Укренерго», так і на об'єктах операторів системи розподілу. Енергетики працюють цілодобово, щоб якомога швидше повернути обладнання в роботу.