Росіяни атакували об'єкт критичної інфраструктури. Фото: ДСНС

Ракурс

Армія РФ ввечері 25 грудня вдарила по об'єкту критичної інфраструктури у Волинській області.

Обстріл стався під час повітряної тривоги. Росіяни атакували об'єкт, що має важливе значення для функціонування регіону. Удар розцінюється як черговий акт тиску на цивільну інфраструктуру. Про це повідомив голова Волинської обласної військової адміністрації Іван Рудницький.

Профільні служби обстежували територію та оцінювали наслідки удару. На щастя, ніхто серед населення не постраждав. Ситуація у регіоні залишається контрольованою.

А в Одесі на місці російської атаки виникла пожежа. Загиблих і постраждалих немає. На місці працюють всі відповідні служби. Енергетики намагаються відновити електропостачання в домівках одеситів.

