Наслідки російської атаки на Одещину, фото: Олег Кіпер

Російські безпілотники атакували портову інфраструктуру Одещини, є пошкодження (ФОТО)

13 бер 2026, 11:34
Російські загарбники вчора, 12 березня, ввечері атакували ударними безпілотниками портову інфраструктуру Одещини.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Внаслідок атаки:

  • пошкоджено продуктовий склад на території порту;
  • виникло займання, яке оперативно ліквідували рятувальники.

На щастя, загиблих та постраждалих немає. Для усунення наслідків задіяні всі відповідні служби, — зазначив Кіпер.

Наслідки російської атаки на Одещину, фото: Олег Кіпер

