Наслідки російської атаки на Одещину, фото: Олег Кіпер

https://racurs.ua/ua/n212599-rosiyski-bezpilotnyky-atakuvaly-portovu-infrastrukturu-odeschyny-ie-poshkodjennya-foto.html

Ракурс

Російські загарбники вчора, 12 березня, ввечері атакували ударними безпілотниками портову інфраструктуру Одещини.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Внаслідок атаки:

пошкоджено продуктовий склад на території порту;

виникло займання, яке оперативно ліквідували рятувальники.