Наслідки російської атаки на Одещину, фото: Олег Кіпер
Російські безпілотники атакували портову інфраструктуру Одещини, є пошкодження (ФОТО)
Російські загарбники вчора, 12 березня, ввечері атакували ударними безпілотниками портову інфраструктуру Одещини.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Внаслідок атаки:
- пошкоджено продуктовий склад на території порту;
- виникло займання, яке оперативно ліквідували рятувальники.
На щастя, загиблих та постраждалих немає. Для усунення наслідків задіяні всі відповідні служби, — зазначив Кіпер.