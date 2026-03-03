Новини
Росіяни здійснили чергову масовану повітряну атаку на Одещину, фото: «Укрінформ»

Російські дрони вночі атакували портову інфраструктуру Одещини — ОВА

3 бер 2026, 09:48
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 3 березня, вчергове атакували Одещину ударними безпілотниками.

Зазнали пошкоджень обʼєкти портової та транспортної інфраструктури. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Внаслідок атаки:

  • пошкоджено склад сухих вантажів та дорожні контейнери;
  • вибито скління в адміністративних будівлях;
  • загорянь не зафіксовано;
  • минулося без постраждалих.

На місцях подій працюють спеціальні та комунальні служби. Правоохоронці документують чергові воєнні злочини країни-агресора, — додав Кіпер.

Очільник Одеської МВА Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі повідомив, що вночі у місті лунала повітряна тривога, проте для Одеси все минулося спокійно.

Комунальні служби на своїх місцях, соціальний транспорт вийшов на маршрути за графіком, — зазначив він.

Джерело: Ракурс


