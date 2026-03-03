Ракурсhttps://racurs.ua/
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 3 березня, вчергове атакували Одещину ударними безпілотниками.
Зазнали пошкоджень обʼєкти портової та транспортної інфраструктури. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Внаслідок атаки:
- пошкоджено склад сухих вантажів та дорожні контейнери;
- вибито скління в адміністративних будівлях;
- загорянь не зафіксовано;
- минулося без постраждалих.
На місцях подій працюють спеціальні та комунальні служби. Правоохоронці документують чергові воєнні злочини країни-агресора, — додав Кіпер.
Очільник Одеської МВА Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі повідомив, що вночі у місті лунала повітряна тривога, проте для Одеси все минулося спокійно.
Комунальні служби на своїх місцях, соціальний транспорт вийшов на маршрути за графіком, — зазначив він.
