Последствия российской атаки в Одесскую область 23 февраля, фото: Одесская ОВА

Рашисты ночью атаковали Одесщину беспилотниками — двое погибших (ФОТО, ВИДЕО)

23 фев 2026, 09:29
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 23 лютого, атакували Одещину ударними безпілотниками.

Під ударами опинилися об'єкти промислової, енергетичної та цивільної інфраструктури.

Двоє людей загинули, ще троє постраждали. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

На жаль, внаслідок нічного ворожого обстрілу загинули 20-річна дівчина та чоловік приблизно 45 років. Також постраждали троє людей віком від 23 до 45 років. Двоє з них перебувають у тяжкому стані. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога, — розповів він.

Також внаслідок атаки:

  • пошкоджено виробничі та складські приміщення, адміністративні будівлі, приміщення автомагазину, транспортні засоби;
  • один з безпілотникiв влучив у квартиру в багатоповерховому будинку, без детонації. Психологи ДСНС надали допомогу мешканцям.

Пожежі, що виникли, оперативно ліквідували рятувальники. На місцях працюють екстрені та комунальні служби, які усувають наслідки, — зазначив Кіпер.

Наслідки російської атаки на Одещину 23 лютого, фото: Одеська ОВА

Источник: Ракурс


