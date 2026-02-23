Новости
Рашисты совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, инфографика: Воздушные силы

126 ударных БпЛА и ракета атаковали Украину в ночь на 23 февраля — Воздушные силы (ИНФОГРАФИКА)

23 фев 2026, 08:46
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 23 лютого (з 18.00 22 лютого) здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Ворог атакував Україну:

  • однією балістичною ракетою «Іскандер-М» із Ростовської області РФ;
  • 126 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотниками інших типів (близько 80 із них — «шахеди») із напрямків російських Брянська, Курська, Орла і Приморсько-Ахтарська, а також із Чауда та Гвардійського у тимчасово окупованому Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — розповіли у Повітряних силах.

За попередніми даними, станом на 08.00:

  • протиповітряною обороною збито/подавлено 105 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотників інших типів на півночі, півдні та сході країни;
  • зафіксовано влучання балістичної ракети та 20 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.

