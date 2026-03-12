Новости
Уничтожение вражеских беспилотников, скриншот видео

На Запорожье уничтожены два дорогостоящих БпЛА врага (ВИДЕО)

12 мар 2026, 21:20
На Запоріжжі в районі Гуляйполя підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ знищили два дороговартісних розвідувальних БпЛА противника «Мерлін-ВР».

Відповідне відео сьогодні, 12 березня, опублікувала прес-служба Генштабу ЗСУ.

Ці безпілотники використовуються ворогом для повітряної розвідки, виявлення позицій українських підрозділів та коригування артилерійського вогню, — зазначили у Генштабі. — Орієнтовна вартість одного такого БпЛА становить понад 300 тисяч доларів США.

На опублікованому відео показано моменти знищення ворожих безпілотників дронами-перехоплювачами.

Источник: Ракурс


