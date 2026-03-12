Уничтожение вражеских беспилотников, скриншот видео

https://racurs.ua/n212589-na-zaporoje-unichtojeny-dva-dorogostoyaschih-bpla-vraga-video.html

Ракурс

На Запоріжжі в районі Гуляйполя підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ знищили два дороговартісних розвідувальних БпЛА противника «Мерлін-ВР».

Відповідне відео сьогодні, 12 березня, опублікувала прес-служба Генштабу ЗСУ.

Ці безпілотники використовуються ворогом для повітряної розвідки, виявлення позицій українських підрозділів та коригування артилерійського вогню, — зазначили у Генштабі. — Орієнтовна вартість одного такого БпЛА становить понад 300 тисяч доларів США.

На опублікованому відео показано моменти знищення ворожих безпілотників дронами-перехоплювачами.