Знищення ворожих безпілотників, скріншот відео

На Запоріжжі знищено два дороговартісні БпЛА ворога (ВІДЕО)

12 бер 2026, 21:20
На Запоріжжі в районі Гуляйполя підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ знищили два дороговартісних розвідувальних БпЛА противника «Мерлін-ВР».

Відповідне відео сьогодні, 12 березня, опублікувала прес-служба Генштабу ЗСУ.

Ці безпілотники використовуються ворогом для повітряної розвідки, виявлення позицій українських підрозділів та коригування артилерійського вогню, — зазначили у Генштабі. — Орієнтовна вартість одного такого БпЛА становить понад 300 тисяч доларів США.

На опублікованому відео показано моменти знищення ворожих безпілотників дронами-перехоплювачами.

Джерело: Ракурс


