Олександр Сирський, фото: «Суспільне»

Ракурс

Війна вступила у нову стадію. Збільшення протяжності «кілл-зон» стає наслідком зростання спроможностей ударних БпЛА.

Це сьогодні, 12 березня, зазначив у своєму Telegram-каналі головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський за результатами наради з питань розвитку безпілотних систем.

Щоб перемогти в цій війні технологій, Україні потрібно нарощувати темп розробки ефективних безпілотних систем, їх закупівлі для війська та використання на полі бою, — зазначив Сирський.

Посилаючись на дані розвідки, Сирський зазначив, що рашисти цього року прискорюють створення підрозділів БпЛА, намагаючись вплинути на перебіг бойових дій, зокрема на південних напрямках, де загарбники втрачають ініціативу й території:

До 1 квітня в рф запланували збільшити чисельність військ безпілотних систем до 101 тисячі військовослужбовців.

За його словами, для протидії ворожим ударним дронам у підрозділах ЗСУ створюють взводи перехоплювачів БпЛА:

Їхнє завдання — знищення FPV-дронів, квадрокоптерів, ударних безпілотників противника, поліпшення логістики для наших військ. Застосовуються антидронові рушниці, засоби РЕБ, сіткомети тощо.