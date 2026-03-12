Рашисти обстріляли Запоріжжя 12 березня, фото: Wikimedia Commons

Російські загарбники сьогодні, 12 березня, вдарили по Запоріжжю.

Над містом здіймався дим, були зафіксовані перебої з електропостачанням. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Згодом він додав, що внаслідок ворожого удару:

без електропостачання залишилися 15 тис. 958 побутових абонентів та 38 юридичних споживачів; без теплопостачання залишаються 25 тис. 473 абоненти.

Фахівці вже працюють над усуненням наслідків та відновленням роботи мереж, — зазначив Федоров.

Інформація про постраждалих не надходила.

Нагадаємо, сьогодні у Запоріжжі внаслідок російської атаки на місто було поранено двох поліцейських.