Російські загарбники сьогодні, 12 березня, вдарили по Запоріжжю.
Над містом здіймався дим, були зафіксовані перебої з електропостачанням. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Згодом він додав, що внаслідок ворожого удару:
- без електропостачання залишилися 15 тис. 958 побутових абонентів та 38 юридичних споживачів;
- без теплопостачання залишаються 25 тис. 473 абоненти.
Фахівці вже працюють над усуненням наслідків та відновленням роботи мереж, — зазначив Федоров.
Інформація про постраждалих не надходила.
Нагадаємо, сьогодні у Запоріжжі внаслідок російської атаки на місто було поранено двох поліцейських.