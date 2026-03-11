Резко возросло количество пострадавших в Запорожье. Фото:

Армія Росії 11 березня скинула на Запоріжжя щонайменше п’ять керованих авіаційних бомб.

Ворожі КАБи влучили по території обласного центру та Запорізького району. Кількість постраждалих внаслідок обстрілу зросла до дев’ятьох осіб, серед них є дитина. Про це очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив у Telegram.

Сильні руйнування приватних будинків зафіксовані у Розумівці, а також пошкодження багатоквартирного та приватних будинків у Запоріжжі. В місті пошкоджено шість багатоквартирних та дев’ять приватних будинків. Комунальні служби вже почали ліквідацію наслідків атаки.

Нагадаємо, 11 березня російські окупанти атакували Запоріжжя керованими авіаційними бомбами. Попередньо, внаслідок ворожої атаки є влучання у багатоповерховий житловий будинок. Вибухова хвиля пошкодила будинки поруч із місцем удару.