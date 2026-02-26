Часть Запорожья осталась без тепла в результате ночной атаки РФ. Фото:

Частина Запоріжжя залишилася без тепла внаслідок нічної атаки РФ.

У самому обласному центрі через знеструмлення тимчасово призупинено теплопостачання в частині міста, внаслідок чого були задіяні резервні джерела живлення. Про це віце-прем'єр-міністр з відновлення та міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба повідомив у Telegram.

Також російська армія знову атакувала залізничну інфраструктуру у Харківській, Запорізькій та Донецькій областях.

Агресор свідомо б'є по об'єктах, від яких залежить щоденне життя людей — тепло, світло, вода, транспорт. Це цілеспрямований терор проти цивільного населення. Усі профільні служби працюють на місцях. Триває відновлення та стабілізація систем, — написав Кулеба.

Нагадаємо, у Запоріжжі внаслідок нічної атаки пошкоджені 19 багатоквартирних будинків, чотири будинки приватного сектору та нежитлові будівлі. В одній девʼятиповерхівці горіли квартири на сьомому та восьмому поверхах. В іншому будинку були пошкоджені квартири. У торгівельному центрі виникла пожежа на площі 60 кв. м, також влучання спричинило пошкодження даху ще одного ТЦ.