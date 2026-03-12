Сколько целей поразили беспилотники за февраль, рассказал Сырский

Ракурсhttps://racurs.ua/
Александр Сырский, фото: Генштаб ВСУ
Українські безпілотники за лютий уразили загалом понад 105,2 тис. цілей противника. Із цього переліку — чверть цілей на рахунку угруповання Сил безпілотних систем ЗСУ.
Це сьогодні, 12 березня, зазначив у своєму Telegram-каналі головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський за результатами наради з питань розвитку безпілотних систем.
Також українськими безпілотниками за місяць було уражфено близько 4,2 тис. позицій пілотів противника.
Сили оборони України і надалі утримують перевагу в застосуванні FPV-дронів мультироторного типу, хоча росіяни вже набули спроможності виробляти понад 19 тис. FPV-дронів на добу, — розповів Сирський.
Він зазначив, що Україна також розвиває власний напрямок FPV-дронів на оптоволоконному управлінні.
