Сколько целей поразили беспилотники за февраль, рассказал Сырский

Українські безпілотники за лютий уразили загалом понад 105,2 тис. цілей противника. Із цього переліку — чверть цілей на рахунку угруповання Сил безпілотних систем ЗСУ.

Це сьогодні, 12 березня, зазначив у своєму Telegram-каналі головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський за результатами наради з питань розвитку безпілотних систем.

Також українськими безпілотниками за місяць було уражфено близько 4,2 тис. позицій пілотів противника.

Сили оборони України і надалі утримують перевагу в застосуванні FPV-дронів мультироторного типу, хоча росіяни вже набули спроможності виробляти понад 19 тис. FPV-дронів на добу, — розповів Сирський.

Він зазначив, що Україна також розвиває власний напрямок FPV-дронів на оптоволоконному управлінні.