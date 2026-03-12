Ракурсhttps://racurs.ua/
Александр Сырский, фото: «Суспільне»
Война вступила в новую стадию — Сырский
Війна вступила у нову стадію. Збільшення протяжності «кілл-зон» стає наслідком зростання спроможностей ударних БпЛА.
Це сьогодні, 12 березня, зазначив у своєму Telegram-каналі головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський за результатами наради з питань розвитку безпілотних систем.
Щоб перемогти в цій війні технологій, Україні потрібно нарощувати темп розробки ефективних безпілотних систем, їх закупівлі для війська та використання на полі бою, — зазначив Сирський.
Посилаючись на дані розвідки, Сирський зазначив, що рашисти цього року прискорюють створення підрозділів БпЛА, намагаючись вплинути на перебіг бойових дій, зокрема на південних напрямках, де загарбники втрачають ініціативу й території:
До 1 квітня в рф запланували збільшити чисельність військ безпілотних систем до 101 тисячі військовослужбовців.
За його словами, для протидії ворожим ударним дронам у підрозділах ЗСУ створюють взводи перехоплювачів БпЛА:
Їхнє завдання — знищення FPV-дронів, квадрокоптерів, ударних безпілотників противника, поліпшення логістики для наших військ. Застосовуються антидронові рушниці, засоби РЕБ, сіткомети тощо.
Окремо хочу наголосити на важливості розвитку напрямку наземних роботизованих комплексів. За минулий місяць ними виконано понад 2,3 тис. завдань — переважно логістичних, але є також інженерні та бойові, — додав Сирський.