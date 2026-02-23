Рашисти здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 23 лютого (з 18.00 22 лютого) здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Ворог атакував Україну:

однією балістичною ракетою «Іскандер-М» із Ростовської області РФ;

126 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотниками інших типів (близько 80 із них — «шахеди») із напрямків російських Брянська, Курська, Орла і Приморсько-Ахтарська, а також із Чауда та Гвардійського у тимчасово окупованому Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — розповіли у Повітряних силах.

За попередніми даними, станом на 08.00: