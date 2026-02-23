Читайте також
Рашисти здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили
126 ударних БпЛА та ракета атакували Україну в ніч на 23 лютого — Повітряні сили (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n212208-126-udarnyh-bpla-ta-raketa-atakuvaly-ukrayinu-v-nich-na-23-lutogo-povitryani-syly-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 23 лютого (з 18.00 22 лютого) здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні.
Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.
Ворог атакував Україну:
- однією балістичною ракетою «Іскандер-М» із Ростовської області РФ;
- 126 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотниками інших типів (близько 80 із них — «шахеди») із напрямків російських Брянська, Курська, Орла і Приморсько-Ахтарська, а також із Чауда та Гвардійського у тимчасово окупованому Криму.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — розповіли у Повітряних силах.
За попередніми даними, станом на 08.00:
- протиповітряною обороною збито/подавлено 105 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотників інших типів на півночі, півдні та сході країни;
- зафіксовано влучання балістичної ракети та 20 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.