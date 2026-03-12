На Дніпропетровщині облаштовують антидроновий захист, скріншот відео

На Дніпропетровщині 42 км маршруту облаштували антидроновим захистом.

Про це сьогодні, 12 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

Продовжуємо будувати антидронові покриття вздовж лінії фронту. Наше завдання — посилити захист прифронтових територій та забезпечити безперебійну логістику громад поблизу лінії бойового зіткнення, — зазначив він. — Ще один результат — облаштували 42 км дороги антидроновим захистом на дніпропетровському напрямку. Це важливий логістичний маршрут поблизу лінії фронту.

За словами міністра, на цій ділянці застосували нову методику будівництва:

Забезпечили проїзд габаритної техніки із системами РЕБ та елементами пасивного антидронового захисту — висоту опор збільшили до 7 метрів. Додатково посилили конструкції опор і перехресть.

Він зазначив, що роботи на ділянці виконані на 100%.