Ракурс
На Дніпропетровщині облаштовують антидроновий захист, скріншот відео

42 км доріг облаштували антидроновим захистом на Дніпропетровщині (ВІДЕО)

12 бер 2026, 22:13
На Дніпропетровщині 42 км маршруту облаштували антидроновим захистом.

Про це сьогодні, 12 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

Продовжуємо будувати антидронові покриття вздовж лінії фронту. Наше завдання — посилити захист прифронтових територій та забезпечити безперебійну логістику громад поблизу лінії бойового зіткнення, — зазначив він. — Ще один результат — облаштували 42 км дороги антидроновим захистом на дніпропетровському напрямку. Це важливий логістичний маршрут поблизу лінії фронту.

За словами міністра, на цій ділянці застосували нову методику будівництва:

Забезпечили проїзд габаритної техніки із системами РЕБ та елементами пасивного антидронового захисту — висоту опор збільшили до 7 метрів. Додатково посилили конструкції опор і перехресть.

Він зазначив, що роботи на ділянці виконані на 100%.

Завдяки антидроновим сіткам зменшується ризик атак ворожих БпЛА на транспорт. Це суттєво підвищує безпеку пересування військових і забезпечує стабільну роботу прифронтових громад, — додав Федоров.

Джерело: Ракурс


