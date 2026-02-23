Рашисты за сутки потеряли 720 человек, инфографика: Генштаб ВСУ

Рашисти за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 260 тис. 500 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 720 осіб. Про це сьогодні, 23 лютого, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

11 тис. 696 танків;

24 тис. 82 бойові броньовані машини;

37 тис. 510 одиниць артилерійських систем;

1 тим. 654 одиниці РСЗВ;

1 тис. 304 одиниці засобів ППО;

435 літаків;

348 гелікоптерів;

143 тис. 878 БпЛА оперативно-тактичного рівня;

4 тис. 347 крилатих ракет;

29 кораблів/катерів;

два підводні човни;

79 тис. 636 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

4 тис. 73 одиниці спеціальної техніки.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 130 бойових зіткнень.

Рашисти вчора завдали по території України двох ракетних ударів, застосувавши 51 ракету, 95 авіаційних ударів, скинувши 244 керовані авіаційні бомби. Крім цього, задіяли 8 тис. 990 дронів-камікадзе та здійснили 3 тис. 331 обстріл позицій українських військ і населених пунктів, зокрема 78 — із РСЗВ.

Агресор завдавав авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах, зокрема:

Покровському, Просяній, Рівному Дніпропетровської області;

Різдвянці, Копані, Долинці, Терсянці, Зірниці, Воздвижівці, Гуляйпільському, Чарівному, Новомиколаївці, Самійлівці, Любицькому, Таврійському, Комишувасі, Веселянці, Зеленому, Розівці, Барвінівці, Новоданилівці Запорізької області.

Ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили п’ять районів зосередження особового складу, чотири пункти управління БпЛА, артилерійську систему, вузол зв’язку, засіб ППО та одну іншу важливу ціль російських загарбників.