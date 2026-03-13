Российская армия продвинулась к югу от Яблоновки в Сумской области. Карта: DeepState

Армія Російської Федерації змогла захопити нові ділянки в Сумській області.

Окупанти просунулася на південь від села Яблунівка у Юнаківській громаді, що на Північно-слобожанському напрямку. Про це аналітичний проект DeepState 13 березня повідомив у Telegram.

Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Яблунівки, — йдеться у повідомленні.

Як відомо, російські окупанти захопили село Яблунівка у Сумській області в липні 2025 року. Населений пункт входить до Юнакієвської сільської громади Сумського району. У селі проживало 168 осіб. Поруч проходить автомобільна дорога Н07.

Тим часом у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ повідомлялося, що на Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник один раз атакував позиції українських оборонців. А на Південно-Слобожанському напрямку окупанти один раз намагалися прорвати оборонні рубежі Смл оборони у бік населеного пункту Зибине.

Нагадаємо, 11 березня аналітичний проект DeepState повідомив, що російські загарбники змогли захопити нові території поблизу села Безсалівка, що на півночі Сумської області. Також противник зумів прорватися біля села Ступочки і селища Удачне в Донецькій області.