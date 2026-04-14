Армия РФ продвинулась вблизи трех сел Сумской области. Карта: DeepState

Ракурс

Армія Російської Федерації мала деякі успіхи в Сумській області.

Окупанти просунулися поблизу Миропільського, Мар’їного та Новодмитрівки. Ці населені пункти знаходяться у Сумському районі. Про це аналітичний проект DeepState 14 квітня повідомив у Telegram.

Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Миропільського, Мар’їного та Новодмитрівки, — йдеться в повідомленні.

У Генеральному штабі Збройних сил України цю інформацію не коментували. У ранковому зведенні за 14 квітня повідомили, що за минулу добу відбулося 125 бойових зіткнень. Зокрема, на Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося одне бойове зіткнення, противник наступав у бік населеного пункту Таратутине.

Нагадаємо, речник Угруповання об'єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов 13 квітня заявив, що окупанти намагаються розширити зони контролю у прикордонних районах Сумської області. Мова йде про населений пункт Грабовське та на північ від нього. Фіксується обмежене просування ворога приблизно на 1−1,5 км від державного кордону.