Росіяни посилили тиск на Сумському напрямку. Карта: DeepState

https://racurs.ua/ua/n213184-rosiyany-posylyly-tysk-na-sumskomu-napryamku-komanduvannya.html

Ракурс

Армія Російської Федерації посилили тиск на Сумському напрямку.

Окупанти намагаються розширити зони контролю у прикордонних районах. Мова йде про населений пункт Грабовське та на північ від нього. Фіксується обмежене просування ворога приблизно на 1−1,5 км від державного кордону. Про це речник Угруповання об'єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов 13 квітня заявив в ефірі телемарафону.

Йдеться про невеликі відстані — 1−1,5 км від кордону, але все одно неприємно, — зазначив він.

За словами Трегубова, навіть такі незначні просування загабників залишаються небезпечними, оскільки свідчать про наміри армії РФ закріплюватися та поступово розширювати присутність у прикордонних районах.

Нагадаємо, 13 квітня моніторинговий проект DeepState поінформував, що армія Російської Федерації окупувала село Мирне Гуляйпільської міської громади Пологівського району Запорізької області. Українське командування інформацію про втрату Мирного поки не коментувало.