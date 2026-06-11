Росіяни обстріляли залізничне депо в Конотопі. Фото:

https://racurs.ua/ua/n214363-reaktyvni-shahedy-atakuvaly-zaliznychne-depo-v-konotopi-ie-zagybla-ta-chetvero-poranenyh.html

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Армія Російської Федерації 11 травня завдала нових ударів по українській залізниці.

Сьогодні російські війська завдали удару по залізничному депо в Конотопі на Сумщині. Ворог застосував реактивні БпЛА типу «Шахед». Через близькість до кордону та швидкість дронів не всі встигли перейти в укриття. Про це голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський повідомив у Facebook.

Наразі відомо про загиблу працівницю. Ще четверо залізничників отримали травми й були доправлені до лікарні.

Нагадаємо, 10 червня російські війська атакували дронами залізничний вокзал у Сумах. Працювала протиповітряна оборона й один із підбитих ворожих «Шахедів» впав на поїзд № 143 «Суми-Рахів». Внаслідок цього виникло загоряння даху останнього вагона. Пасажири та поїзна бригада не постраждали, бо знаходилися в укритті.