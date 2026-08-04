Окупанти скинули шість КАБів на Суми, загинули діти та пенсіонерка. Фото:

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Армія Росії завдала нових ударів по Сумах — скинула на місто КАБи.

Вночі у вівторок, 4 серпня, шість керованих авіабомб влучили по місту. Зафіксовані влучання на трьох локаціях у Ковпаківському районі, де під ударом опинилися приватний сектор та об'єкти інфраструктури. Ще дві російські авіабомби українській ППО вдалося збити на підльоті до населених пунктів. Про це голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомив у Telegram.

Наразі відомо, що від російських бомб загинули двоє дітей та літня жінка. Дівчаткам було п’ять та 10 років. Тіла дітей дістали з-під завалів їхнього будинку.

Ще четверо людей звернулися по медичну допомогу. У них гостра реакція на стрес.

Ворожа атака призвело до руйнування та пошкодження житлових будинків та нежитлових споруд. Наразі тривають обстеження та ліквідація наслідків атаки.

Нагадаємо, 3 серпня росіяни завдали удару по об'єкту транспортної інфраструктури в Одеській області. Пошкоджена будівля об'єкта, а також легкові автомобілі та автобуси. Постраждали 10 осіб. Госпіталізували чотирьох осіб. Стан одного з постраждалих лікарі оцінюють як важкий, а інших — середньої тяжкості.