Росіяни вдарили КАБами та дронами по Сумах, постраждали люди. Фото:

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Армія Російської Федерації завдала ударів керованими авіабомбами по території Сум.

Окупанти скинули на місто сім КАБів. Внаслідок атаки постраждали п’ятеро цивільних. Медики надають їм необхідну допомогу. Попередньо, тяжкопоранених немає. Обстріл пошкодив приватні житлові будинки, об'єкти інфраструктури та транспорт. Про це очільник Сумської ОВА Олег Григоров повідомив у Telegram.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій поінформували, що російські дрони вдарили по одному з підприємств та торговельному центру в Сумах. Рятувальники працювали, щоб ліквідувати пожежі. Однак їхня робота ускладнювалася постійними загрозами повторних атак з боку РФ.

В ОВА також поінформували, що росіяни напередодні атакували безпілотниками ферму одного з виробників молока Сумщини.

Унаслідок ударів по молочно-товарній фермі у Дубов’язівській громаді загинули корови, також є поранені тварини. А території господарства працівники знайшли двигун від реактивного російського безпілотника, який лежав поруч із загиблою твариною.

Нагадаємо, російські окупанти завдали авіаційного удару по місту Ізюм в Харківській області. Спалахнули дві пожежі: горіли конструктивні елементи металевого ангара та складська будівля на загальній площі 500 кв. м. Постраждали троє осіб.